Protagonist Therapeutics Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Biotechnologie-Firma Protagonist Therapeutics weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,7 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf den Aktienkurs hat das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,21 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +32,41 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Jedoch lag die Rendite des Unternehmens um 1389,83 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Gesundheitspflege"-Sektors, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Protagonist Therapeutics in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Anleger größtenteils neutral eingestellt waren, mit überwiegend positiven Diskussionen an insgesamt zehn Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Protagonist Therapeutics-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Protagonist Therapeutics.