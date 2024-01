Protagonist Therapeutics Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Protagonist Therapeutics. An zehn Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende schüttet Protagonist Therapeutics im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,49 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,49 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Analysten schätzen die Aktie von Protagonist Therapeutics auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 3 Bewertungen "Gut", 0 waren "Neutral" und 0 waren "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 32,67 USD, was einer Erwartung von 41,91 Prozent entspricht. Daher vergeben wir die Bewertung "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Protagonist Therapeutics bei 20,71 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 23,02 USD liegt, was einem Abstand von +11,15 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 18,76 USD, was einer Differenz von +22,71 Prozent entspricht. Basierend auf beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Gut".