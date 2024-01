Protagonist Therapeutics Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Aktienkurs von Protagonist Therapeutics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 163,54 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor eine Überrendite von 146,37 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Biotechnologie-Branche beträgt 25,35 Prozent, und Protagonist Therapeutics liegt aktuell 138,19 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Protagonist Therapeutics derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -2,47 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Protagonist Therapeutics liegt bei 13,82, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 26,78 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund des RSI als "Gut" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie haben Analysen ergeben, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität zeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Protagonist Therapeutics insgesamt die Note "Neutral" vergeben.