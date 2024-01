Protagonist Therapeutics Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Analysten bewerten die Aktie von Protagonist Therapeutics auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten gaben 3 ein positives Rating ab, während kein Analyst eine neutrale oder negative Bewertung abgab. Derzeit liegen keine aktuellen Updates vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 32,67 USD, was einem Anstieg um 42,46 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 22,93 USD liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Protagonist Therapeutics durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein negatives Gesamtbild.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen konzentrieren sich vor allem auf positive Themen rund um Protagonist Therapeutics, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende hat Protagonist Therapeutics derzeit ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -2,47 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine negative Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine überwiegend positive Einschätzung der Analysten und Anleger, während das Sentiment im Netz und die Dividendenpolitik eher negativ bewertet werden.