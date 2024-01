Prosus Registered (N) Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die Diskussionen auf den sozialen Medien rund um Prosus geben ein klares Signal zur Einschätzung der Stimmung rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen positiven Meinungen und Themen zu dem Wert. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, obwohl auch vier Handelssignale auf eine schlechte Bewertung hindeuten. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung der Aktie. Bezogen auf die Anlegerstimmung ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Prosus angemessen bewertet ist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Prosus-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt führt die Analyse des RSI zu einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Prosus bei 29,84 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,865 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9,97 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Abstand von -6,78 Prozent eine negative Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es auffällige positive oder negative Themen, noch signifikante Veränderungen in der Anzahl der Beiträge. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Prosus führt.