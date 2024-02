Prosus Registered (N) Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Prosus liegt bei 17,63, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher eine "Neutral" Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über Prosus veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Prosus. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Prosus mit 29,41 EUR inzwischen +4,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,58 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.