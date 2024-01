Prosus Registered (N) Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die technische Analyse der Prosus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 29,71 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,72 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -10,06 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 28,93 EUR unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -7,64 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Prosus-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Prosus geäußert wurden. Auch die Kommentare der Anleger deuten auf eine positive Stimmung hin. Dadurch wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft. Jedoch wurden auch sechs Schlecht-Signale und kein einziges Gut-Signal ermittelt, was zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Prosus liegt bei 57,77, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Daher wird die Prosus-Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Prosus zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie entspricht jedoch weitgehend dem Normalzustand, weshalb die Gesamtbewertung auf "Neutral" lautet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Prosus-Aktie in verschiedenen Kategorien unterschiedlich bewertet wird, jedoch insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.