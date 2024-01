Prosus Registered (N) Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Prosus ausgetauscht. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 5 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verschlechtert hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Prosus-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die Prosus-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Prosus-Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine neutrale Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die Prosus-Aktie auf Basis der genannten Kriterien als "Schlecht" bewertet.