Prosus Registered (N) Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Prosus-Aktie wird derzeit nach einer technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von -9,45 Prozent zur 200-Tage-Linie von 29 EUR aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 27,59 EUR, was einer Differenz von -4,82 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Prosus-Aktie überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 72,19 Punkten und deutet auf kurzfristige Kursrücksetzer hin, wodurch das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung in Bezug auf die Prosus-Aktie wird auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, was auf eine gemischte Einschätzung hindeutet.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Prosus verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.