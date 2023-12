Prosus Registered (N) Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und zeigt an, ob dieser überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der Prosus-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 75, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 69,67, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Aufgrund dieser Werte ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Prosus.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Jedoch wurden auch 7 Schlecht-Signale ermittelt, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion werden neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Prosus bei 29,88 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 26,25 EUR liegt. Das bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -12,15 Prozent aufgebaut hat und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz -8,98 Prozent beträgt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für die Prosus-Aktie basierend auf der technischen Analyse.

