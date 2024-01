Prosus Registered (N) Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Prosus werden in den sozialen Medien diskutiert. In den letzten beiden Wochen waren die Meinungen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Gut" führt. Es wurden auch sechs Handelssignale aufgezeichnet, wobei 6 als "Schlecht" und 0 als "Gut" bewertet wurden. Dies führt zu einer abschließenden Einstufung der Aktie als "Schlecht". Die Anlegerstimmung wird jedoch als angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Prosus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie war jedoch im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Prosus liegt bei 57,77, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Prosus eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf der Abweichung des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Insgesamt wird die Aktie von Prosus basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien als "Schlecht" eingestuft.