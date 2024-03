Prosus Registered (N) Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in Bezug auf Prosus ergibt folgendes Bild: Im letzten Monat gab es keine klare Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb wir dies als "Neutral" bewerten. Auch die Diskussionsintensität ist rückläufig und führt zu einem "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Prosus bei 28,85 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 27,63 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" in Bezug auf den GD200 und einem Abstand von -4,23 Prozent. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 27,68 EUR mit einem Abstand von -0,18 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Prosus zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls keine eindeutige Richtung, jedoch überwiegend negative Themen in den letzten Tagen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Analyse ergibt 0 positive und 7 negative Signale, was letztlich zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Prosus in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.