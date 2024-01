Prosus Registered (N) Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Der Relative Strength Index (RSI) von Prosus liegt bei 67,76, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 65, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Prosus wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Allerdings gab es eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einem "Schlecht"-Rating führte.

In den sozialen Netzwerken wurde die Stimmung als neutral bewertet. Allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf Prosus. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben eine Überzahl von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führte.

Die technische Analyse der Prosus-Aktie ergab ebenfalls negative Ergebnisse. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigen eine Abweichung nach unten, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Prosus-Aktie aufgrund des RSI, eine "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes sowie des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.