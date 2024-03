Prosus Registered (N) Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Prosus in den sozialen Medien. Es gab weder übermäßig positive noch negative Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Prosus etwa so viel diskutiert wie normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Prosus derzeit als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 91,56 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Prosus-Aktie (25,965 EUR) um -10,59 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (29,04 EUR) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (27,59 EUR) liegt der aktuelle Schlusskurs (-5,89 Prozent) darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Prosus-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Prosus in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den Diskussionen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Allerdings zeigen die konkret berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 8 "Schlecht"- und 1 "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine Einschätzung von "Gut".