Prosus Registered (N) Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Prosus liegt bei 57,77 und deutet damit auf eine neutrale Situation hin. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Neutralbewertung führt.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeichnet sich ein positives Bild der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Prosus ab. Überwiegend positive Themen wurden angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Allerdings wurden auch sechs Handelssignale ermittelt, die zu einer Schlussfolgerung als "Schlecht" Aktie führen.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Prosus in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie war in etwa gleich häufig im Fokus der Anleger wie normal, was zu einem neutralen Rating führt.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von -10,06 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Prosus-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating. Die Aktie von Prosus wird von der Redaktion daher als "Schlecht" bewertet.