Prosus Registered (N) Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Prosus zeigt eine Bewertung als "Neutral" an. Der RSI beträgt 67,76, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt. Hier liegt der RSI bei 65, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt sich in den letzten Tagen als neutral. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge, jedoch wurde in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Prosus diskutiert. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Prosus ergibt ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung erfahren, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Prosus-Aktie negativ ist. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage deuten auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung als "Neutral" in Bezug auf den RSI und das Anleger-Sentiment, während die langfristige Stimmung und die technische Analyse auf eine negative Bewertung hindeuten.