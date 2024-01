Prosus Registered (N) Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die Diskussionen rund um Prosus auf sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen der Anleger wider. In den letzten Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Unternehmens führt. Jedoch ergaben sich auch vier Handelssignale, die zu einem negativen Gesamtbild führen. Daher wird die Aktie von Prosus als "Schlecht" eingestuft, obwohl die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Prosus-Aktie in den letzten 7 Tagen bei 77 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einer negativen Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine neutrale Bewertung erfolgt. Ebenso zeigen sich keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Prosus-Aktie bei 29,84 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,865 EUR liegt. Dies resultiert in einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Auch der GD50 der letzten 50 Tage ergibt eine negative Einschätzung.

Insgesamt wird die Aktie von Prosus aufgrund der verschiedenen Analysen und Signale als "Schlecht" eingestuft.