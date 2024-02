Prosus Registered (N) Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Prosus liegt bei 65,83, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 36,82, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Prosus gesprochen. Aufgrund dieser Informationen wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Dies führte zu einer "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments.

Das Stimmungsbild rund um Aktien wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Prosus auf diese beiden Faktoren hin untersucht und eine "Neutral"-Bewertung erzeugt.

Die technische Analyse basiert auf der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Prosus-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 29,22 EUR. Basierend auf diesem Wert und dem letzten Schlusskurs erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die gleiche Bewertung wurde auch nach einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage vergeben.

Insgesamt wird die Prosus-Aktie basierend auf der technischen Analyse ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.