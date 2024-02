Prosus Registered (N) Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Prosus erhält positive Bewertung von Anlegern und Analysten

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Prosus eingestellt waren. Insgesamt gab es 11 Tage lang eine positive Diskussion, ohne negative Äußerungen. An drei Tagen waren die Anleger neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse ergab eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um -1,71 Prozent vom aktuellen Kurs ab, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage nur um +2,13 Prozent abweicht. Insgesamt erhält Prosus für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Prosus-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der RSI auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält Prosus also positive Bewertungen von Anlegern und Analysten, sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch auf die technische Analyse und den RSI.