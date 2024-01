Prosus Registered (N) Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Sentiment und Buzz: Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse der Kommunikation im Internet einen wichtigen Beitrag leisten. Bei der Betrachtung von Prosus zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Relative Strength Index: Die technische Analyse zeigt, dass die Prosus aktuell mit einem Wert von 78,22 im Relative Strength-Index überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine Einstufung als "Schlecht".

Anleger: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Prosus. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Prosus von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Prosus-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating. In Summe wird die Prosus-Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.