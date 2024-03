Prosus Registered (N) Aktie: So geht’s nicht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die Stimmung unter Anlegern für die Aktie von Prosus ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Diskussionen und Meinungen in sozialen Medien der letzten zwei Wochen, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen in den Diskussionen behandelt, wodurch die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 negative und 1 positives Signal, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Prosus-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 29,06 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 26,5 EUR wird daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 27,66 EUR führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Prosus liegt bei 90,02, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Prosus in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Dadurch erhält Prosus eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.