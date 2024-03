Prosus Registered (N) Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die technische Analyse der Prosus-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 28,97 EUR verläuft. Aufgrund des Aktienkurses von 27,745 EUR wird die Einstufung als "Neutral" gegeben, da ein Abstand von -4,23 Prozent besteht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 27,61 EUR erreicht, was einer Differenz von +0,49 Prozent und damit ebenfalls einem "Neutral"-Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Prosus liegt bei 25,92, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 60,28 und zeigt somit eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Zusammen ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit in Bezug auf Prosus. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Unsere Analysten haben zudem die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren vor allem positiv. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung als "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Prosus hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss, basierend auf der Analyse der verschiedenen Faktoren.