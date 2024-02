Prosus Registered (N) Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die technische Analyse der Prosus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 29,25 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 29,4 EUR liegt nur leicht darüber. Entsprechend wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 28,25 EUR, was einem Unterschied von +4,07 Prozent entspricht. Daher erhält die Prosus-Aktie auch auf dieser Grundlage ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Prosus-Aktie einen Wert von 3,25 für den RSI7 (sieben Tage) und 37,74 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung und Diskussion rund um die Prosus-Aktie in den sozialen Medien zeigt ein insgesamt positives Bild. In den Diskussionen der letzten beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt. Allerdings ergab die Analyse 9 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Stufe führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des RSI-Index, während die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingeschätzt wird.