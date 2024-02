Prosus Registered (N) Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die technische Analyse der Prosus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 29,29 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 28,07 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 28,37 EUR nahe dem aktuellen Kurs (-1,06 Prozent), daher erhält die Prosus-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating, was zu einem insgesamt neutralen Rating für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Prosus beträgt derzeit 47,13 Punkte, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich, bei 42,23, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz konnte festgestellt werden, dass sich das Stimmungsbild in den sozialen Medien bei Prosus in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Prosus diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen.

Insgesamt zeigt die automatische Analyse der Anlegerkommunikation, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was jedoch nicht im Einklang mit der insgesamt positiven Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers steht. Somit erhält Prosus in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.