Prosus Registered (N) Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Prosus wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,7 Punkten und zeigt an, dass Prosus weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Prosus in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu negativen Themen, weshalb dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet wird. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Prosus für diese Stufe daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Prosus. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, weshalb auch eine "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium vergeben wird. Insgesamt erhält Prosus von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Prosus-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 29,09 EUR. Der letzte Schlusskurs (26,99 EUR) weicht somit um -7,22 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 27,78 EUR und der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Prosus-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.