Prosus Registered (N) Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für eine 7-tägige Periode wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Prosus liegt bei 21,7, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 39,53 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Prosus zeigt eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund der starken Veränderungen und geringeren Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren gegenüber Prosus. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Prosus von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Prosus-Aktie ein Durchschnitt von 29,32 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,53 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Prosus daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.