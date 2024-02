Prosus Registered (N) Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die Prosus-Aktie wird derzeit neutral bewertet, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 29,17 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 28,33 EUR liegt, was einer Abweichung von -2,88 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (27,97 EUR) weicht mit +1,29 Prozent vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Sentiment der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Prosus-Aktie nahm ebenfalls zu, was zu einem weiteren positiven Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, mit nur vereinzelten neutralen Einstellungen. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich jedoch eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls neutrale Werte für die Prosus-Aktie. Sowohl der 7-Tage-RSI (67,26 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (35,26 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Prosus-Aktie derzeit neutral bewertet wird, sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht. Während die Stimmungslage der Anleger und die Diskussionsintensität positiv sind, deuten die technischen Indikatoren auf eine neutrale Positionierung hin.