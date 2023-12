Prosus Registered (N) Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fletcher Building":

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von Prosus haben in den letzten Monaten eine gemischte Meinung hervorgebracht. Die Diskussionsintensität im Netz war insgesamt im Rahmen des Üblichen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Prosus-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 65,07, was eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt die RSI-Bewertung daher eine schlechte Bewertung für Prosus.

Die Diskussionen und Interaktionen über Prosus in sozialen Medien waren in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen der Kommunikation in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale ergeben, was zu einer gemischten Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Prosus-Aktie mit -10,45 Prozent Entfernung vom GD200 ein schlechtes Signal ist. Auch der GD50 weist auf ein schlechtes Signal hin, da der Abstand -7,18 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Prosus-Aktie als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.