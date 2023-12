Prosus Registered (N) Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Prosus bei 26,75 EUR liegt, was einer Entfernung von -10,45 Prozent vom GD200 (29,87 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 28,82 EUR. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand zum GD50 bei -7,18 Prozent liegt. Zusammenfassend wird der Kurs der Prosus-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50- und 200-Tage als Grundlage herangezogen wird.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie. In den letzten Monaten zeigte sich die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Prosus als üblich aktiv. Daher wird Prosus für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird Prosus daher als "Gut"-Wert bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Prosus besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen überwogen haben. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Jedoch haben tiefergehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhält Prosus auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Prosus-Aktie liegt bei 73, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 65,07, was darauf hindeutet, dass Prosus weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einem "Schlecht"-Rating für Prosus.