Prosus Registered (N) Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Prosus. Daraus resultiert eine neutrale Bewertung der Aktie durch die Redaktion. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten beiden Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen. Genauer gesagt gab es 5 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse geht es darum, zu erkennen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Prosus-Aktie beträgt derzeit 29,75 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt damit deutlich darunter (-8,47 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Prosus somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 27,23 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,78 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Prosus also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Prosus. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 24,61 Punkte, was darauf hindeutet, dass Prosus momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 62,39, was bedeutet, dass Prosus hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Prosus also mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats hat sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bezüglich der Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Prosus-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.