Prosus Registered (N) Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Prosus auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich positive Themen rund um Prosus diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei stehen sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung (7 "Schlecht", 0 "Gut"), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung ergibt. Somit wird Prosus hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Prosus in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität bzw. die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Prosus wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Prosus-Aktie hat einen Wert von 21, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Wenn wir den 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (61,98) vergleichen, zeigt sich, dass Prosus hier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Prosus.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Prosus-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 28,96 EUR, während der aktuelle Kurs bei 27,355 EUR liegt, was eine Abweichung von -5,54 Prozent bedeutet. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 27,61 EUR liegt, so ergibt sich nur eine geringe Abweichung von -0,92 Prozent. Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Prosus ergibt, und die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.