Prosus Registered (N) Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Prosus liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 31,36 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Prosus-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 40,81, dass Prosus weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Prosus besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Allerdings ergaben tiefgehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst. Daher erhält die Prosus-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Prosus-Aktie mit einem Kurs von 27.865 EUR -1,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -4,9 Prozent insgesamt als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.