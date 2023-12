Prosus Registered (N) Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie von Prosus haben sich in den letzten Wochen laut einer Analyse kaum verändert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Prosus eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher wird Prosus in dieser Hinsicht mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie von Prosus sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Stimmung in den sozialen Medien spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen deutet darauf hin, dass die Kommentare zu Prosus überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, was zu dem Schluss führt, dass Prosus in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Die technische Analyse der Prosus-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 29,9 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 25,63 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Prosus-Aktie daher sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch in Bezug auf die Stimmungsentwicklung als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet.