Prosus Registered (N) Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Prosus deutlich verändert. Die Verschlechterung des Stimmungsbildes führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auf der anderen Seite konnte jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Dementsprechend erhält Prosus in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts in Relation setzt, weist für die Prosus-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50 auf, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit einem Wert von 47,59 ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Prosus.

Des Weiteren zeigt eine technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts, dass der aktuelle Trend der Prosus-Aktie als "Neutral" einzustufen ist. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien haben Einfluss auf die Einschätzung des Aktienkurses. Die überwiegend positiven Kommentare wurden jedoch in den letzten zwei Tagen von negativen Themen überlagert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Zudem ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird Prosus daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.