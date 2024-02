Prosus Registered (N) Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Prosus gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 6 "Schlecht"-Signale und nur 1 "Gut"-Signal in Bezug auf die Kommunikation, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment jedoch eine "Gut"-Einschätzung.

Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität zeigen, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Die Diskussionen über das Unternehmen haben zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Prosus zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Prosus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 29,17 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 28,33 EUR liegt. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Prosus-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der statistischen Auswertungen, des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse.