Prosus Registered (N) Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die technische Analyse der Prosus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 29,27 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 29,4 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +0,44 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (28,3 EUR) weist eine geringe Abweichung von +3,89 Prozent auf und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Prosus-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zur Prosus-Aktie. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Gut" führt. Allerdings zeigen auch acht Handelssignale eine negative Tendenz, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien für Prosus in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Die Diskussionsstärke hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Prosus auf 7-Tage-Basis überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Prosus-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.