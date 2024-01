ProsusV ADR Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength-Index: Die Aktie von Prosus wird auf der Basis des Relative Strength-Index als Neutral-Titel eingestuft. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Prosus-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,29, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 61,99, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Anlegerstimmung: Die Diskussionen zu Prosus in den sozialen Medien geben deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. Aktuell häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Im zurückliegenden Zeitraum konnten auf dieser Ebene auch drei Handelssignale ermittelt werden. Das Ergebnis ergibt 0 Gut- und 3 Schlecht-Signale. Dies führt letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Prosus bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

Technische Analyse: Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Prosus-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 29,81 EUR im Vergleich zum aktuellen Kurs (27,585 EUR) ergibt sich eine Abweichung von -7,46 Prozent. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 28,87 EUR, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,45 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Prosus-Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Sentiment und Buzz: Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität - also die Häufigkeit der Meldungen - als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigte Prosus interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität verändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, woraus wiederum eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.