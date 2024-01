ProsusV ADR Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Prosus-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 29,71 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 26,72 EUR liegt, was eine Abweichung von -10,06 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 28,93 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -7,64 Prozent darstellt. Demnach wird die Prosus-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet und erhält insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren insgesamt positive Meinungen und Stimmungen rund um die Prosus-Aktie. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Im zurückliegenden Zeitraum konnten sechs Handelssignale ermittelt werden, wovon 0 als Gut- und 6 als Schlecht-Signale bewertet wurden. Daraus ergibt sich letztlich eine Einstufung als "Schlecht"-Aktie, obschon die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Prosus liegt bei 57,77, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 65 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Prosus in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, dass das Unternehmen aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.