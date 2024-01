ProsusV ADR Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die technische Analyse des Wertpapiers der Firma Prosus zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Prosus-Aktie derzeit überverkauft ist. Auf 7-Tage-Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, während auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating vorliegt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage unter den Anlegern zunächst überwiegend positiv. In den letzten Tagen hat sich jedoch eine negative Stimmung breitgemacht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger in den letzten Wochen zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch durchschnittlich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Prosus-Aktie ein "Schlecht"-Rating auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.