ProsusV ADR Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Prosus als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Prosus-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 28,99, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 54,04, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Prosus-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 29,41 EUR, während der Kurs der Aktie bei 28,105 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,44 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 28,66 EUR, was einer Abweichung von -1,94 Prozent entspricht und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Stimmung der Anleger zunehmend positiver wird. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen zu Prosus veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend positiver wurde. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Prosus-Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Prosus-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.