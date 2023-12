ProsusV ADR Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die technische Analyse der Prosus-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 26,75 EUR mit einer Entfernung von -10,45 Prozent vom GD200 (29,87 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 von 28,82 EUR weist mit einem Abstand von -7,18 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Insgesamt wird der Kurs der Prosus-Aktie als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Prosus-Aktie zeigt einen Wert von 73 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 65,07, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Prosus.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Prosus als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität zeigt, während die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Prosus war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die diskutierten Themen hauptsächlich positiv. Allerdings zeigen tiefergehende Analysen der Kommunikation, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dennoch erhält Prosus auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.