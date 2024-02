ProsusV ADR Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Prosus-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Dies ergibt sich aus der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, der bei 29,22 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 29,085 EUR liegt nur leicht darunter (Unterschied -0,46 Prozent). Ebenso verhält es sich beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 28,17 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt auch hier nahe am gleitenden Durchschnitt (+3,25 Prozent). Auf Grundlage dieser Werte wird die Prosus-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich in einem neutralen Bereich bewegt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist einen Wert von 65,83 auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,82, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral" basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen eine Überzahl an Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.