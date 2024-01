ProsusV ADR Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Prosus-Aktie beträgt derzeit 77, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und gibt eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI der letzten 7 Tage ist Prosus hier weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Prosus konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Prosus in dieser Kategorie daher ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Prosus-Aktie derzeit bei 29,84 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,865 EUR steht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9,97 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ähnlich verhält es sich beim GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 28,82 EUR lag und somit zu einem Abstand von -6,78 Prozent führt, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben hingegen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Prosus wider. In den letzten Wochen haben sich überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert angesammelt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Jedoch zeigen die vier ermittelten Handelssignale ein Gegenteil, nämlich 4 Schlecht-Signale und 0 Gut-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion daher der Ansicht, dass die Aktie von Prosus bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.