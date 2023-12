ProsusV ADR Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse der Prosus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 29,93 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 30,075 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,48 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (28,86 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem Durchschnitt (+4,21 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Prosus-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Prosus-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (47,59) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Prosus basierend auf dem RSI.

Hinsichtlich der Stimmung auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf neun konkret berechneten Signalen.

Die Veränderung der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet. Insgesamt erhält Prosus daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Rating.