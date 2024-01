ProsusV ADR Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Diskussionen rund um Prosus auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Im zurückliegenden Zeitraum lassen sich auch sechs Handelssignale ermitteln, wovon jedoch null als Gut- und sechs als Schlecht-Signale bewertet wurden. Letztlich führt dieses Ergebnis zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Prosus sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Prosus in sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls einen Trend in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Prosus wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Technisch betrachtet ergibt sich eine Abweichung von -10,06 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Prosus-Aktie der letzten 200 Handelstage (29,71 EUR) mit dem aktuellen Kurs (26,72 EUR) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (28,93 EUR), liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,64 Prozent Abweichung). Die Prosus-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt bei 57,77, was als neutrale Situation bewertet wird. Der RSI25 für die Prosus bewegt sich bei 65, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation gilt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.