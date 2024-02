ProsusV ADR Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit Diskussionen über positive Themen an zehn Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Prosus, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet wird. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, konkret 9 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes ist die Aktie von Prosus aufgrund der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Aktivität der Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Intensität und die Stimmungsänderung verzeichnete im betrachteten Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Prosus-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine Bewertung von "Neutral", da der aktuelle Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen und 25 Tagen beläuft sich auf 65,83 bzw. 36,82, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit bei verschiedenen Bewertungskriterien eine tendenziell neutrale Einschätzung der Prosus-Aktie.