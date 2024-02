ProsusV ADR Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die technische Analyse der Prosus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 29,27 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 29,4 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +0,44 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 28,3 EUR nahe dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,92 Punkten, was darauf hinweist, dass Prosus überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen erhält das Prosus-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung und das Buzz rund um Prosus haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen gesunken, was auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen rund um Prosus auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen haben sich die positiven Meinungen gehäuft, und überwiegend positive Themen rund um den Wert wurden angesprochen. Dies führt zu der Einschätzung, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Allerdings ergaben sich auch acht Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Prosus bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.