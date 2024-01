ProsusV ADR Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) für die Prosus-Aktie liegt bei 67,76 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 65 eine neutrale Lage an. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Prosus. Trotzdem ergibt sich auf Basis statistischer Auswertungen eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Prosus-Aktie betrachtet. Der Wert beträgt aktuell 29,52 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 26,185 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Prosus-Aktie in Bezug auf verschiedene Bewertungskriterien.