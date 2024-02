ProsusV ADR Aktie: Grund zur Freude?

Die technische Analyse der Prosus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 29,29 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 28,07 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 28,37 EUR nahe dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -1,06 Prozent entspricht, und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Prosus-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Prosus-Aktie ergibt für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage ein Rating von "Neutral", da dieser bei 47,13 Punkten liegt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 42,23 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass sich in den letzten vier Wochen bei der Stimmungslage keine wesentlichen Veränderungen ergeben haben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Prosus diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.