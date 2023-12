ProsusV ADR Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach einer Analyse von Kommentaren in sozialen Medien zu Prosus, haben unsere Analysten festgestellt, dass die Meinungen überwiegend positiv waren. Allerdings gab es in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Prosus in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich eine "Schlecht" Bewertung aufgrund von neun konkret berechneten Signalen. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass Prosus hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Ein weiterer Indikator, der zur Bewertung herangezogen wurde, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 78,72 Punkte, was darauf hindeutet, dass Prosus momentan überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht" Einstufung. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 70,94, dass Prosus überkauft ist, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation bezüglich Prosus haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Prosus bekommt dafür eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Prosus-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 29,9 EUR lag und der letzte Schlusskurs bei 25,63 EUR (-14,28 Prozent) liegt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28,87 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,22 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Prosus-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und Signalen als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet.